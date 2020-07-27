Денвер, США, , 13:08 — REGNUM Нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, а также защитник Никита Задоров вошли в состав «Колорадо Эвеланш» на матчи Кубка Стэнли. Об этом 27 июля сообщается на сайте клуба.

Ещё один российский игрок, форвард Владислав Каменев, в состав команды не включён.

Напомним, плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 1 августа. «Колорадо» в четвертьфинале сыграет с победителем серии между «Нэшвилл Предаторз» и «Аризона Койотс».

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