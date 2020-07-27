Москва, , 11:50 — REGNUM Российский хоккеист Сергей Коньков завершил карьеру. Об этом 26 июля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что 38-летний Коньков планирует заняться развитием молодых хоккеистов.

Коньков выступал за такие клубы, как «Крылья Советов», ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Локомотив», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Сибирь», «Адмирал» и «Трактор».

В составе «Динамо» Коньков стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013). Выступая за «Локомотив», он завоевал серебряные медали в 2009 году.