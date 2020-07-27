Москва, , 11:47 — REGNUM Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Антон Шипулин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 27 июля в Instagram.

Шипулин сообщил, что он заразился вместе со своей семьёй, находясь в Сочи.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — тёща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный», — написал Шипулин.

По его словам, российские курорты сейчас переполнены, и «ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится». Он также порекомендовал подписчика «побыть дома».