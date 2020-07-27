Махачкала, , 11:15 — REGNUM Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен реализовать планы умершего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи спортсмена с руководством региона.

Отмечается, что Нурмагомедов-старший «проявил большую заинтересованность» в возведении спорткомплекса в поселке Дубки Казбековского района и центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района. Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что теперь строительство этих сооружений — это еще и дань памяти тренера, который также был его советником.

«У нас есть долг памяти Абдулманапа Нурмагомедова, которого мы все безмерно уважали и ценили. <…> Это была во многом его идея, он ею жил и нас в хорошем смысле «заразил», внушил энергию побед, которых он умел достигать во все времена», — подчеркнул Васильев.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов доложил, что по спорткомплексу в Дубках в конце 2019 года был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, планируется включить этот объект в республиканскую госпрограмму развития физкультуры и спорта на 2021−2024 годы, а также провести защиту в Минспорте РФ.

В центре спортивной подготовки в Сильди предусмотрена практически такая же инфраструктура, как и на первом объекте. Однако в настоящее время территория, где будет возводиться центр, относится к землям лесного фонда. Власти намерены перевести их в необходимую категорию, соответствующая заявка уже направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства РФ.

«Хотел бы всех поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», — сказал в свою очередь Хабиб Нурмагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве от осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Специалисту было 57 лет.

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