Нью-Йорк, США, , 10:46 — REGNUM Пять российских хоккеистов вошли в состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на матчи Кубка Стэнли. Об этом 27 июля сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ),

В состав команды вошли нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов, а также вратари Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.

«Рейнджерс» сыграют в 1/8 финала Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Серия начнётся 1 августа.

Читайте также: Нападающий Коршков не попал в состав «Торонто» на матчи Кубка Стэнли