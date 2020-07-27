Москва, , 10:20 — REGNUM Семь футболистов покидают московское «Динамо» по окончании сезона 2019/20. Об этом 27 июля сообщается на сайте клуба.

Клуб покинут защитники Роман Нойштедтер и Владимир Рыков, полузащитники Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо и Антон Соснин, а также нападающий Кирилл Панченко.

Отмечается, что сроки контрактов этих игроков истекают 31 июля и не будут продлены.

В сезоне 2019/20 «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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