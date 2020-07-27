Лондон, , 09:46 — REGNUM Форвард «Челси» Педро Родригес заявил, что матч с «Вулверхэмптоном» в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стал для него последним на «Стэмфорд Бридж». Об этом он написал 27 июля в Twitter.

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу — за предоставленную мне возможность играть в синей форме. Спасибо моим товарищам по команде», — написал Педро.

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Он добавил, что он ещё сыграет за «Челси» в матче за Кубок Англии, а также в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Педро перейдёт в итальянскую «Рому» на правах свободного агента.

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