Турин, Италия, , 09:04 — REGNUM «Ювентус» побил рекорд по продолжительности чемпионских серий в пяти ведущих европейских чемпионатах. Туринский клуб выиграл Серию А в девятый раз подряд.

В прошлом сезоне «Ювентус» побил рекорд французского «Лиона», который с 2002 по 2008 год семь раз подряд становился чемпионом Франции.

Всего «Ювентус» выиграл скудетто в 36-й раз в своей истории и является лидером среди итальянских клубов по этому показателю. У идущих на втором месте «Милана» и «Интера» — по 18 побед.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии