Иркутск, , 08:40 — REGNUM Российский бобслеист, уроженец Братска (Иркутская область) Александр Зубков, заработавший две золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и удостоенный позднее переименования братской школы в его честь, неожиданно узнал, что 16 июля его имя убрали из названия учебного заведения. Поводом стало заявление МОК (Международный олимпийский комитет), что российские спортсмены употребляли допинг, Зубков — в их числе. Такое решение спортсмен считает несправедливым. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:

»Прежде, чем переименовать школу «Олимп» в «Школу имени А. Зубкова», было организованно депутатское слушание, где депутаты города Братска голосовали за данное решение, а чтобы отменить это решение, мнение депутатов уже не спрашивали! Как сказал Остап Бендер: «Мы чужие на этом празднике жизни», как-то это по-крысиному, Сергей Васильевич (Серебренников, мэр Братска — прим. ред.), сколько ещё будет мерзких неожиданностей от Вас?

Чужими руками легко делать подлости, в данной ситуации это были руки директора школы Лукашовой Ж. Н. и бывшего министра спорта Резника И. Ю. Мне, как человеку, достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное, мужиком по жизни, но это, видимо, не ваша история, про человечность».

Александр Зубков отметил также, что не настаивает на том, чтобы школа носила его имя. Однако, по его мнению, «решать это должен не директор школы, не мэр города, а люди, живущие в этом городе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, Пушкарёва, Касьянова и Хузина на два года. После этого спортсмены подали апелляции в CAS.

В конце 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала российских бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Кроме того, спортсменам пожизненно запретили участвовать в Играх. Позднее это наказание было заменено на пропуск Олимпиады-2018.

При этом в 2018 году Мосгорсуд разрешилЗубкову называться олимпийским чемпионом в России. Сам Зубков считает решение комиссии «клоунадой».

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