Портиман, Португалия, , 08:39 — REGNUM «Портимоненсе» одержал победу над «Авешем» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Портимоненсе» голы забили защитник Виллиан Роша (62) и полузащитник Денер (89).

«Портимоненсе» занял 17-е место в чемпионате Португалии, у команды 33 очка после 34 туров. «Авеш» с 17 очками стал 18-м. Обе команды по итогам сезона выбыли из первой лиги.

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