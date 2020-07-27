Болонья, Италия, , 08:26 — REGNUM «Болонья» одержала победу над «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В начале матча «Болонья» забила два гола, отличились Родриго Паласио (2) и Роберто Сориано (5). «Лечче» сравнял счёт благодаря голам Марко Манкозу (45) и Филиппо Фалько (66).

Победу «Болонье» принёс точный удар нападающего Мусы Бэрроу на 93-й минуте.

«Болонья» набрала 46 очков и идёт на 11-м месте в Серии А. «Лечче» с 32 очками и находится на 18-м месте.

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