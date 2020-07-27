Верона, Италия, , 08:17 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Вероной» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Лацио» хет-трик оформил нападающий Чиро Иммобиле (45, 83, 94), забивший два гола с пенальти. Ещё по мячу забили полузащитники Сергей Милинкович-Савич (56) и Хоакин Корреа (62).

У «Вероны» с пенальти отличился хавбек Софьян Амбарат (39).

«Лацио» набрал 75 очков и идёт на четвёртом месте в Серии А. «Верона» с 46 очками и находится на 10-м месте.

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