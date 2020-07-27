Турин, Италия, , 08:10 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающий Криштиану Роналду (45) и Федерико Бернардески (67). На 89-й минуте Роналду упустил возможность оформить дубль, не реализовав пенальти.

Таким образом, «Ювентус» набрал 83 очка и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Отрыв от идущего вторым «Интера» составляет семь очков за два тура до конца первенства. «Удинезе» с 41 очком и находится на 15-м месте.

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