Ливерпуль, Великобритания, , 07:53 — REGNUM «Борнмут» одержал победу над «Эвертоном» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Борнмута» голы забили Джошуа Кинг (13), реализовавший пенальти, Доминик Соланке (45) и Джуниор Станислас (80). У «Эвертона» отличился форвард Мойзе Кин (41).

«Борнмут» набрал 34 очков, занял 18-е место в АПЛ и выбыл из премьер-лиги. «Эвертон» с 49 очками стал 12-м.

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