Лондон, , 07:48 — REGNUM «Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом тайме «Арсенал» забил три мяча. Отличились форвард Пьер-Эмерик Обамеянг (5, 33), оформивший дубль, и защитник Киран Тирни (24).

«Уотфорд» смог отыграть два гола. Точными ударами отметились форварды Трой Дини (43), реализовавший пенальти, и Дэнни Уэлбек (66).

«Арсенал» набрал 56 очков и занял восьмое место в АПЛ. «Уотфорд» с 34 очками стал 19-м и выбыл из премьер-лиги.

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