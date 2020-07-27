Лондон, , 07:42 — REGNUM «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. На 53-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп восстановил равновесие в счёте.

«Кристал Пэлас» набрал 43 очка и занял 14-е место в АПЛ. «Тоттенхэм» с 59 очками вышел на шестое место, которое даёт путёвку в Лигу Европы.

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