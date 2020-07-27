Лондон, , 07:35 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба гола были забиты в добавленное к первому тайму время. Сначала полузащитник Мэйсон Маунт точно пробил со штрафного, а затем форвард Оливье Жиру добил мяч в сетку после выхода «один на один» с вратарём.

«Челси» набрал 66 очков и занял четвёртое место в АПЛ, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов. «Вулверхэмптон» с 59 очками занял седьмое место.

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