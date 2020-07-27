Ньюкасл, Великобритания, , 07:27 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасла» Дуайт Гейл после быстрого розыгрыша штрафного. На 38-й минуте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнял счёт, пробив головой после навеса Алекса Оклейда-Чемберлена.

Во втором тайме «Ливерпуль» смог забить два мяча и одержать победу. Отличились нападающие Дивок Ориги (59) и Садио Мане (89), которым удались точные дальние удары.

«Ливерпуль», ранее досрочно ставший чемпионом Англии, набрал рекордные для себя 99 очков. «Ньюкасл» с 44 очками занял 13-е место.

Читайте также: «Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Норвича»