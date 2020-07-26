Лестер, Великобритания, , 21:08 — REGNUM Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграли «Лестер» в матче тридцать восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая завершилась победой гостей со счетом 0:2, прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

В составе гостей голевыми действиями отметились Бруно Фернандеш (пенальти) и Джесси Лингард.

Отметим, что после тридцати восьми матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед», имея в активе 66 очков, занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. Футболисты «Лестера», набравшие 62 балла, выступят в Лиге Европы.

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