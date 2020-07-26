Токио, , 20:30 — REGNUM Отсрочка Олимпийских игр 2020 наносит ущерб производителям официальных сувениров, сообщает газета The Japan Times. По данным Олимпийского комитета Японии, на конец июня насчитывалось около 6360 официально лицензированных товаров Олимпиады 2020.

Шесть магазинов сувенирной продукции закрылись из-за пандемии, еще 17 закроются в следующем месяце. «У нас было много проблем» — комментирует Такааки Ватанабэ, производитель японских традиционных кукол Дарума в 14-ом поколении. Его продукция также в списке официальных товаров Олимпиады. По его словам, в апреле продажи его компании упали на 80%. «Отсрочка заставила людей меньше интересоваться Олимпиадой» — считает Ватанабэ.

Производители официальных сувениров надеются, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году.

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