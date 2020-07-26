Ялта, Крым, , 14:30 — REGNUM Российская фигуристка Александра Бойкова, являющаяся чемпионкой Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, призвала привести полуостров в Крым в порядок. Соответствующую запись спортсменка 26 июля разместила на своей странице в соцсети Instagram.

По словам спортсменки, она долго не хотела писать «разгромный обзор на Крым», однако ее вынудили к этом дорога из Ялты в Новый свет, по которой они ехали 100 км в течение 4,5 часов из-за плохих дорог, проходящих по горной местности.

«По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут», — написала Бойкова, отметив, что «разруха и бедность, царящие в этих краях», отталкивают и вызывают у нее сожаление, так как тут отсутствует инфраструктура и потому ни местным жителям, ни тем более туристам просто нечем здесь заниматься.

«Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!», — подчеркнула фигуристка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что сборная России по фигурному катанию получила 11 лицензий на чемпионат мира 2021 года.