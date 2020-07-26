Торонто, Канада, , 13:52 — REGNUM Российский нападающий Егор Коршков не попал в состав «Торонто Мэйпл Лифс» на матчи Кубка Стэнли. Об этом 26 июля сообщил журналист Крис Джонстон.

«Торонто» завершил тренировочный лагерь перед возобновлением сезона. По его итогам составлен список из 30 хоккеистов на матчи плей-офф.

В состав команды включён российский нападающий Илья Михеев. Другой российский форвард — Егор Коршков — не вошёл в состав.

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