Рим, , 13:02 — REGNUM Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес стал техническим директором в новом итальянском клубе «Расинг Капри». Об этом 26 июля сообщает Marca.

На новой должности в обязанности 44-летнего Морьентеса будет входить поиск перспективных молодых футболистов для команды.

Отметим, что «Расинг Капри» является клубом, вошедшим в состав консорциума, включающим «Расинг Мурсия» и «Расинг Сакраменто».

Напомним, Морьентес завершил карьеру в 2015 году. Он играл за такие клубы, как «Реал», «Монако», «Ливерпуль», «Валенсия», «Марсель». С 1998 по 2007 год он играл в составе сборной Испании.