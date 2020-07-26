Милан, Италия, 26 июля 2020, 12:17 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит соглашение с клубом на один сезон. Об этом 26 июля сообщил журналист Вито Анджеле в Twitter.
«Всё изменилось после того, как стало известно, что Стефано Пиоли продлит контракт с «Миланом». Златан остаётся ещё на один год», — написал Анджеле.
Читайте также: «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
Напомним, зимой Ибрагимович вернулся в «Милан». В 16 матчах нынешнего сезона 38-летний нападающий забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Читайте ранее в этом сюжете: «Милан» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Ибрагимовича