Милан, Италия, , 12:17 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит соглашение с клубом на один сезон. Об этом 26 июля сообщил журналист Вито Анджеле в Twitter.

«Всё изменилось после того, как стало известно, что Стефано Пиоли продлит контракт с «Миланом». Златан остаётся ещё на один год», — написал Анджеле.

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Напомним, зимой Ибрагимович вернулся в «Милан». В 16 матчах нынешнего сезона 38-летний нападающий забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

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