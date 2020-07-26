Краснодар, , 12:12 — REGNUM Защитник «Зенита» Игорь Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом 25 июля сообщил футбольный агент Александр Маньяков.

«Смольников перешёл в «Краснодар», контракт по схеме «2+1», — цитирует Маньякова «Чемпионат».

Он добавил, что футболист ждал предложение от «Зенита», но принципиальным фактором был срок контракта. Смольников хотел подписать соглашение на два года, а «Зенит» предлагал схему «1+1».

Смольников играл за «Зенит» с 2013 года. До этого он выступал в «Краснодаре», «Ростове», «Жемчужине-Сочи», «Чите», «Урале», московских «Локомотиве» и «Торпедо».

Читайте ранее в этом сюжете: Смольников высказал желание продолжить карьеру в «Краснодаре»