Самара, , 11:57 — REGNUM Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев покинул команду. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Сегодня он известил об этом руководство самарского клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда руководить командой в ходе предсезонной подготовки будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона РПЛ. Под его руководством команда набрала девять очков, но не смогла сохранить прописку в премьер-лиге, заняв 15-е место.

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