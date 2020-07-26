Стамбул, Турция, , 10:30 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перейти в «Фенербахче». Об этом 25 июля сообщил журналист Беркай Тургюз в Twitter.

Отмечается, что представители Смолова провели встречу с руководством «Фенербахче», но принципиального соглашения достичь пока не удалось.

Напомним, Смолов выступал на правах аренды за испанскую «Сельту», в составе которой провёл 14 матчей и забил два гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».

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