Абу-Даби, , 10:23 — REGNUM Шведский боец смешанного стиля (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал верх над представителем Северной Ирландии Рисом МакКи, установив при этом рекорд промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби. Об этом 26 июля сообщает ufcrussia.

Бой с МакКи закончился на четвертой минуте первого раунде, когда судья присудил победу техническим нокаутом Чимаеву, не пропустившему по ходу поединка ни одного удара.

Таким образом Хазамат Чимаев одержал вторую победу в боях UFC за десять дней, что стало новым рекордом UFC.

Отметим, теперь в активе шведского бойца восемь побед в ММА без единого поражения, которые все завершились досрочно. Для его визави, для которого данный бой был дебютным в UFC, это третье поражение в ММА при десяти победах и одной ничьей.