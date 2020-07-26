Доха, , 09:59 — REGNUM Бывший испанский футболист и главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом. Об этом 25 июля он написал в Instagram.

«Результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь», — написал Хави.

Ранее Хави продлил контракт с «Аль-Саддом», главным тренером которого он является с 2019 года. В соглашении прописана опция, позволяющую ему уйти в «Барселону».

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