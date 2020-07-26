Фуншал, Португалия, , 09:29 — REGNUM «Маритиму» сыграл вничью с «Фамаликаном» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Маритиму» голы забили Зайналдин Жуниор (2), Рене Сантос (48) и Эривалдо (95). У «Фамаликана» отличились Фабиу Мартиньш (45), реализовавший пенальти, Родерик Миранда (87) и Рубен Ламейраш (91).

«Маритиму» занял 11-е место в чемпионате Португалии, у команды 39 очков после 34 туров. «Фамаликан» с 54 очками стал шестым.

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