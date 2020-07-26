Лиссабон, , 09:18 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Спортингом» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Харис Сеферович. На 69-й минуте форвард «Спортинга» Андраж Шпорар восстановил равновесие в счёте.

Победу «Бенфике» принёс гол нападающего Винисиуса Мораиса на 88-й минуте.

«Бенфика» заняла второе место в чемпионате Португалии, у команды 77 очков после 34 туров. «Спортинг» с 60 очками опустился на четвёртое место.

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