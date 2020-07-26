Брага, Португалия, , 09:13 — REGNUM «Брага» одержала победу над «Порту» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Порту» Андрес Урибе. На 54-й минуте хавбек «Браги» Рикарду Орта восстановил равновесие в счёте.

Победу «Браге» принёс гол полузащитника Франсержио на 66-й минуте. Благодаря этому «Брага» заняла третье место в чемпионате Португалии, у команды 60 очков после 34 туров.

У «Порту», который ранее досрочно стал чемпионом Португалии, 82 очка.

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