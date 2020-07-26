Брешиа, Италия, , 08:56 — REGNUM «Парма» одержала победу над «Брешией» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 59-й минуте счёт открыл защитник «Пармы» Маттео Дармиан. На 62-минуте полузащитник «Брешии» Даниэле Дессена восстановил равновесие в счёте.

Победу «Парме» принёс гол хавбека Деяна Кулушевски на 81-й минуте.

На сегодняшний день «Парма» набрала 46 очков и находится на 10-м месте в Серии А. «Брешия» идёт на 19-м месте с 24 очками.

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