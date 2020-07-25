Екатеринбург, , 20:37 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» во время празднования победы в Кубке России разбили главный трофей турнира.

Во время церемонии награждения капитан команды Бранислав Иванович во время передачи трофея уронил его на газон, в результате чего у кубка разбилась верхняя часть.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» в финале Кубка России по футболу обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла 25 июля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте с пенальти забил нападающий Артем Дзюба.

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