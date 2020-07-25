Екатеринбург, , 19:12 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит», обыгравший подмосковные «Химки», стал обладателем Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла 25 июля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе победителей стал нападающий Артем Дзюба, который забил с одиннадцатиметровой отметки единственный мяч на 84-й минуте.

Таким образом, клуб «Зенит», который является действующим чемпионом страны, в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее нападающие Сердар Азмун и Артём Дзюба, выступающие за санкт-петербургский «Зенит», стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу сезона 2019/20.

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