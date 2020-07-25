Сочи, Краснодарский край, , 16:58 — REGNUM Боец смешанного стиля Александр Емельяненко, уступивший Магомеду Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи, прокомментировал итоги боя.

Александр Емельяненко (справа) Thaifighter911

По его словам, Исмаилов, который просто «впопыхах рвался закончить турнир досрочно», не преподнёс ничего «катастрофического и нового», а весь его план на бой можно было предвидеть.

«Я не чувствовал никакой опасности (ни в одном из раундов) от него (Магомеда Исмаилова), — цитирует Емельяненко-младшего Vseprosport. — Всё, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться».

Емельяненко добавил, что как и многие другие спортсмены Исмаилов бросается в ноги и спасается тем, чем может. Он добавил, что считает победу Исмаилова «стремной» и не намерен считать себе это поражение.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107 в Сочи.

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