Сочи, Краснодарский край, , 08:53 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов во время боя со своим соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107, который проходил в Сочи и закончился победой Исмаилова техническим нокаутом, сломал своему противнику нос. Об этом 24 июля сообщили в команде Емельяненко.

«Врачи диагностировали перелом носа», — приводит ТАСС слова представителя команды проигравшего бойца.

При этом бой между Исмаилов и Емельяненко в тяжелой весовой категории должен бы состояться ещё 3 апреля текущего года в Москве, однако он был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил своего соотечественника Александра Емельяненко на турнире АСА107 техническим нокаутом в третьем раунде.