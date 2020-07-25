Сочи, Краснодарский край, , 00:18 — REGNUM В главном бою турнира АСА 107 боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко. Бой состоялся в Сочи 24 июля.

Бой завершился уже в третьем раунде — судья досрочно остановил поединок. Весь бой Исмаилов удерживал инициативу — Емельяненко ничего не смог ему противопоставить. В третьем раунде положение Емельяненко стало критическим — на лице образовалась крупная гематома, глаза заливала кровь. Судья остановил бой и присудил победу Исмаилову.

Стоит отметить, что бой в тяжелом весемежду Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти еще 3 апреля в Москве, однако был перенесен из-за коронавируса.