Оренбург, , 23:35 — REGNUM Вылетевший из РПЛ «Оренбург» ищет нового главного тренера.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», «Оренбург» рассматривает в качестве кандидата на должность главного тренера команды Дмитрия Парфенова. По данным источника, стороны уже ведут переговоры о заключении контракта.

Ранее специалист возглавлял «Урал», однако покинул его после поражения в полуфинальной встрече Кубка России с «Химками», которая завершилась поражением уральской команды со счетом 3:1.

На данный момент основной командой «Оренбурга» руководит Ильшат Айткулов.