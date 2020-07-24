Манчестер, Великобритания, , 23:15 — REGNUM «Манчестер Сити» близок к заключению контракта с 17-летним бразильским вундеркиндом из «Гремио».

Согласно информации портала Globo Esporte, «горожане» готовы в общей сложности заплатить 24 миллиона евро за Диего Росу.

По данным источника, «Ман Сити» сразу же выплатит пять миллионов евро, а оставшаяся сумма трансфера будет распределена на несколько этапов: 12 миллионов за успешную регистрацию игрока, три миллиона за проведенные бразильцем десять матчей в АПЛ и еще четыре миллиона за выполнение неназванного условия.

Игрок договорился о долгосрочном контракте с «горожанами» на четыре сезона до лета 2024 года.