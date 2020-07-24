Подольск, Московская область, , 22:19 — REGNUM Павел Чернов может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», нападающий «Витязя» заинтересовал руководство рижского «Динамо».

В прошедшем розыгрыше сезона Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 59 матчей за «Витязь», набрав 18 (5+13) очков.

Также 30-летний хоккеист вышел на лед в четырех матчах плей-офф Кубка Гагарина, однако не отличился результативными баллами.

Ранее Чернов защищал цвета мытищинского «Атланта» и «Северстали». В общей сложности на его счету 407 матчей в КХЛ и 107 (75+95) очков.