Москва, , 21:57 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин может покинуть клуб в грядущее межсезонье.

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», «армейцы», вероятно, не станут предлагать россиянину новое контрактное соглашение. Договор с 33-летним защитником истекает 31 июля, после чего игрок может стать свободным агентом.

Набабкин выступает за ЦСКА на протяжении последних десяти лет. В прошедшем сезоне игрок провел 13 матчей в составе «армейцев», не набрав результативных баллов.