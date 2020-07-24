Амстердам, , 21:23 — REGNUM Стали известны даты проведения следующего сезона футбольного чемпионата Голландии.

Розыгрыш нового сезона начнется с 12 сентября 2020 года и закончится 16 мая 2021-го, информирует официальный портал Королевского футбольного союза Нидерландов.

Сообщается, что в течение сезона руководство лиги может изменять даты проведения матчей из-за выступающих в еврокубках команд.

Напомним, что сезон 2019−2020 годов чемпионата Голландии был досрочно завершен без объявления победителя из-за распространения пандемии коронавируса.