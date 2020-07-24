Москва, , 21:12 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский клуб «Зенит» за провокационный баннер, который болельщики клуба вывесили в адрес владельца московского клуба «Спартак» Леонида Федуна в недавнем матче полуфинала розыгрыша Кубка России. Решение было принято сегодня, 24 июля, на заседании КДК РФС.

За данный инцидент «Зенит» заплатит 500 тысяч рублей. Кроме того, на один домашний матч Кубка России для «Зенита» будут условно закрыты девять секторов на домашнем стадионе клуба. Испытательный срок составит два года.

Также санкт-петербургский клуб заплатит 150 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления сезона и ещё 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования со стороны болельщиков.

Напомним, что этот скандальный баннер раскритиковал глава РФС Александр Дюков. В самом клубе «Зенит» заявили, что вообще не были в курсе того, что болельщики растянут данный баннер, предполагалось, что на нем должен быть изображен стадион.