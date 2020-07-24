Бишкек, , 20:20 — REGNUM Премьер-министр Кубатбек Боронов одобрил внесение изменений в постановление правительства «Об утверждении Положения о стипендиях ведущим спортсменам Киргизии».

Теперь чемпионам и призерам олимпийских и паралимпийских игр, чемпионам мира по олимпийским видам спорта среди взрослых будет выплачиваться повышенная пожизненная ежемесячная стипендия.

Победители олимпийских и паралимпийских игр, завоевавшие золотые медали будут ежемесячно получать 30 000 сомов (27 800 рублей), завоевавшие серебряные медали — 25 000 сомов (23 200 рублей), завоевавшие бронзовые медали — 20 000 сомов (18 500 рублей), а также имеющие золотые медали чемпионатов мира по олимпийским видам спорта среди взрослых — 20 000 сомов (18 500 рублей).

Отмечается, что стипендия выдающимся спортсменам будет предоставляться не отдельно за каждое звание, а за титулы: «Чемпион Олимпийских игр», «Чемпион паралимпийских игр», «Призер олимпийских игр», «Призер паралимпийских игр» и «Чемпион мира».

При этом в случае получения двух или более титулов, стипендия будет выплачиваться только за один титул по наивысшей сумме.