Краснодар, , 15:47 — REGNUM Краснодарский футбольный клуб «Урожай» переименован в «Кубань». Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Исполком РФС на заседании принял решение изменить название «Урожая» на «Кубань». При этом отмечается, что у клуба не возникает правопреемства с клубом «Кубань», который существовал до 2018 года.

Решение принято в связи с истечением 24-месячного срока с того момента, когда НАО «Футбольный клуб «Кубань» утратило профессиональный статус.

Напомним, клуб «Кубань» существовал с 1928 по 2018 год. В мае 2018-го клуб не смог пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов.

Клуб «Урожай» был основан в 2018 году. В сезоне 2019/20 команда заняла 11-е место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).