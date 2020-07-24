Барселона, Испания, , 15:31 — REGNUM «Барселона» намерена продать сразу 12 футболистов в летнее трансферное окно. Об этом 24 июля сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб планирует серьёзно обновить состав.

Среди тех, кого хотят выставить на трансфер, значатся вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити, Нелсон Семеду и Хуниор Фирпо, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, а также форварды Усман Дембеле и Мартин Брайтвайт.

В списке также есть те, кто выступает в других клубах на правах аренды. Это защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья и Рафинья Алькантара.

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