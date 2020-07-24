Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена. Об этом 24 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Зенит» уже согласовал контракт с Ловреном. 31-летний хорватский футболист может перейти в санкт-петербургский клуб за €12 млн.

Летом 2014 года Ловрен перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за €25,3 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл в 10 матчах Английской премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

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