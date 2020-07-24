Владикавказ, , 15:03 — REGNUM Владикавказский футбольный клуб «Алания» будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне 2020/21. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня исполком РФС принял решение, которое все болельщики с нетерпением ждали последние недели. Сезон 2020/21 «Алания» официально начнёт в Футбольной национальной лиге!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый чемпионат команда начнёт 1 августа домашним матчем со «СКА-Хабаровск».

В сезоне 2019/20 «Алания» заняла второе место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ФНЛ).

Отметим, что ранее руководство ФНЛ приняло решение об участии 22 команд в сезоне 2020/21.

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