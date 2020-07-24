Ставрополь, , 14:51 — REGNUM Ставропольский край получил право провести в 2023 году чемпионат Европы по мотоболу (игра в футбол на мотоциклах). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в пресс-службе главы региона по итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с министром физкультуры и спорта края Андреем Толбатовым.

Мероприятие планируется провести на базе мотобольного клуба «Колос» в городе Ипатово. Владимиров поручил начать подготовку к соревнованиям уже в этом году. По его словам, особое внимание нужно уделить подготовке площадки, вопросам размещения спортсменов и зрителей, а также выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.

Отметим, что ставропольская мотобольная команда «Колос» входит в число лучших в России. Она, в частности, является чемпионом страны 2018 года и победителем Кубка России 2019 года.